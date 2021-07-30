РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июл. 2 августа в ряде домов частного сектора на 4 улицах микрорайона Купавна Балашихи отключат холодную воду, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

2 августа с 09:00 и до окончания работ для ликвидации брошенной трубы в водопроводном колодце в микрорайоне Купавна, на улице Лесной, 46 (по заявке абонента) потребуется временное прекращение подачи холодного водоснабжения в домах частного сектора.

Под отключение попадут дома на улицах: Лесная, Спортивная, Клубная и Поселковая.

Подвоз воды при необходимости будет обеспечен.