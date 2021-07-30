РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июл. По решению губернатора Московской области Андрея Воробьева для 11 подстанций скорой медицинской помощи региона закупили аппараты непрямого массажа сердца, в том числе и для Подольской станции скорой медицинской помощи, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

В пятницу один из них передали в распоряжение подольских медиков. Аппарат LUCAS компактен и мобилен. Он значительно упрощает проведение сердечно-легочной реанимации, поддерживает адекватное кровообращение у пациентов с внезапной остановкой сердца. Его использование увеличивает шансы на спасение больного и освобождает врача от проведения механической компрессии грудной клетки.

Этот жизненно важный прибор стал третьим на Подольской подстанции скорой помощи.