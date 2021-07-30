РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июл. В парке имени Виктора Талалихина в Подольске шесть дней в неделю будут проводить занятия для восстановления дыхательной системы организма переболевших COVID-19 , сообщает администрация округа.

Специалисты ГБУЗ МО «Подольский врачебно-физкультурный диспансер» представят комплекс специальных упражнений для восстановления дыхательной системы организма. По мнению медиков, легкая физическая нагрузка, дополненная дыхательными упражнениями, ускорит процесс реабилитации переболевших COVID-19 и возвращения их к привычной жизни после перенесенной болезни.

Программа подходит для любого возраста и физической подготовки. Занятия проводят лучшие сертифицированные специалисты центра: врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине Вероника Муравьева, инструктор-методист по лечебной физкультуре Наталья Мартыненко и специалист Юлия Зайчикова.

Занятия будут проводить каждый день кроме воскресенья с 12:00, сбор в 11:45 у фонтана в парке. Форма одежды удобная и комфортная, не сковывающая движений.

Дыхательная гимнастика может существенно помочь в борьбе с последствиями болезни. У пациентов, как правило, снижена двигательная активность, поэтому такие упражнения идут на пользу при восстановлении организма. Легочная реабилитация способствует освобождению бронхолегочной системы от мокроты, уменьшению одышки, улучшению дыхательной функции, снижению вероятности осложнений.

Комплекс занятий сочетает в себе лечебную физкультуру, суставную гимнастику и тибетский самомассаж.

Главная цель занятий — максимально воздействовать на здоровую легочную ткань для полного включения ее в процесс дыхания, усилить кровообращение в легких, противодействовать спаечному процессу, ускорить рассасывание при воспалительных очагах, восстановить организм после респираторных заболеваний, ускорить общее оздоровление, способствовать профилактике болезней дыхательной системы.

В процессе занятий улучшится общее самочувствие, прибавится энергии и жизненных сил, поднимется настроение, будет легче дышать, уменьшится одышка.

Специально разработанный комплекс упражнений способствует снижению тугоподвижности и скованности в суставах, укреплению мышц и координации движений.

Узнать подробности можно по телефону: 8(496)754-19-01 и на информационных стендах «Парка культуры и отдыха имени Виктора Талалихина в Подольске.