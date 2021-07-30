РИАМО - 30 июл. Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов посетил единый центр сбора наказов для программы «Подмосковье – территория перемен». На сегодняшний день получено уже более 56 тыс. наказов, сбор инициатив и предложений продолжается.

В едином центре сбора наказов Брынцалов пообщался с волонтерами, принимающими предложения жителей.

«На сегодняшний день получено более 56 тыс. предложений. Это маркер того, что люди нам доверяют, и программу, которую мы подготовим на основе поступивших предложений, можно будет реализовывать, опираясь на широкую поддержку жителей. Фактически они станут соавторами программы развития», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что подготовка программы – это конкретная работа: встречи, звонки, предложения, озвученные в разных форматах. Партия слышит жителей и старается сразу принимать в работу наиболее острые вопросы. В качестве примера Брынцалов рассказал о недавнем решении по льготному проезду в коммерческом транспорте.

«К нам неоднократно приходили обращения про возможность льготного проезда на коммерческом транспорте. Дело в том, что в Московской области 2108 маршрутов общественного транспорта, но только на 65% льготники имеют возможность бесплатного проезда. Остальные 35%, то есть 747 маршрутов – коммерческие. Примерно 3,5 млн человек не могут полноценно воспользоваться льготами и скидками на проезд», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что уже с 1 августа 2021 года в пяти городских округах - Чехове, Люберцах, Одинцовском, Наро-Фоминском и Ленинском - в виде пилотного проекта вводится льготный проезд на коммерческом транспорте.

«В дальнейшем будем добиваться введения льготного проезда на коммерческих маршрутах на всей территории Московской области», - подчеркнул секретарь подмосковной «Единой России».

Брынцалов отметил, что тема дорог, дорожного строительства, транспортной инфраструктуры одна из наиболее часто упоминаемых в предложениях жителей. Тройка тем-лидеров выглядит так: городская среда – примерно 13,9 тыс. инициатив, жилье/ЖКХ – 13,1 тыс., транспорт и дороги – 10,9 тыс.

Сбор предложений и инициатив продолжится до середины августа. После будет подготовлена программа развития региона «Подмосковье – территория перемен».

Единый центр сбора наказов расположен на базе регионального отделения партии «Единая Россия». Центр работает с 12 июля, волонтеры принимают наказы и пожелания жителей ежедневно с 09:00 до 20:00. Обработкой информации занимаются 30 человек. Центр сбора наказов будет работать до середины августа.