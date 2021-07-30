РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июл. Пять водоемов Подольска могут войти в губернаторскую программу «100 прудов и озер» по очистке и благоустройству после голосования жителей, сообщает администрация округа.

Специалисты отдела экологии и охраны здоровья граждан администрации Подольска с представителями министерства экологии Московской области обследовали водные объекты на территории округа. По итогам осмотра пять подольских водоемов могут войти в программу губернатора Московской области Андрея Воробьева «100 прудов и озер», которая стартовала этим летом.

Пять водоемов требуют срочных мер по очистке: Змеиное озеро, Лаговский пруд, озеро в поселке Быково, пруды у реки Рожай. Общая площадь этих водных объектов составила около 7 140 квадратных метров. Они расположены в разных частях Подольска и каждое является центром притяжения большого количества горожан.

В настоящее время проводят обследование выбранных водоемов. Смотрят необходимость проведения тех или иных работ, планируют мероприятия, которые необходимо провести при расчистке. Программа по расчистке подразумевает, что для жителей обустроят скамейки, лежаки, лавочки, чтобы можно было прийти к водоему в жаркий день и отдохнуть.

В конце текущего года на портале «Добродел» объявят голосование, в котором смогут принять участие все жители Московской области. Те водные объекты, которые наберут наибольшее количество голосов, продолжат свое участие в программе.

За три года реализации программы планируется преображение 100 водоемов Подмосковья. Прибрежные зоны очистят от сухостоя, с помощью плавучего экскаватора соберут донный и поверхностный мусор, ликвидируют незаконные водовыпуски и стоки. По окончании основных работ территорию вокруг водоемов ждет благоустройство. В итоге жители Московской области получат качественные рекреационные зоны.

В текущем году по программе «100 прудов и озер» обновление ждет 22 областных водоема. В 2022 году запланировали привести в порядок еще 60 водных объектов, а в 2023 году – 18.