РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 июл. В Мытищинском историко-художественном музее ежедневно проводится голосование посетителей в рамках проведения независимой оценки качества услуг (НОК), сообщается в Instagram-аккаунте музея.

Для этой цели выделено три компьютера и один терминал, на которых можно заполнить анкету посетителя, где необходимо заполнить все поля. Посетители могут присоединиться к положительной оценке работы музея и внести свои предложения.

Жителей приглашают прийти в музей и проголосовать. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте музея.