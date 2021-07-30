РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июл. Сотрудники 307-й пожарной части Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» провели урок по пожарной безопасности воспитанникам детского сада №26 в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, им рассказали о том, как вести себя при обнаружении возгорания, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

«В легкой и доступной форме огнеборцы объяснили детям правила безопасности в быту, рассказали о причинах возникновения возгораний и о том, что нужно делать в случае возникновения пожара», – сказал начальник караула Станислав Гнуда.

Он добавил, что работники дежурного караула продемонстрировали ребятам работу пожарной автоцистерны.

«Воспитанники детского сада с интересом разглядывали содержимое отсеков автомобиля, расспрашивали в каких случаях применяется то или иное пожарное оборудование. В завершении мероприятия пожарные раздали ребятам листовки на пожарную тематику», – заключил Гнуда.