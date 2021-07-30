РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 июл. Студент из Западной Африки стал магистром Московского государственного областного университета в городском округе Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте вуза.

Магистры МГОУ успешно работают не только в России, но и далеко за ее пределами. В университете обучаются молодые люди из многих иностранных государств. Кто-то поступает в вуз на бакалавриат, а кто-то приезжает учиться в магистратуру и аспирантуру.

Симбо Диаките вырос в Мали. Там молодой человек получил звание бакалавра. Талантливого студента отметили на родине и правительство Мали направило его учиться в магистратуру в Россию. Симбо выбрал биолого-химический факультет МГОУ. 29 июля магистрант стал магистром.

Теперь Диаките может по праву себя называть специалистом по болезням растений. Эта профессия поможет ему бороться с проблемой голода, которая все еще актуальна в Мали.