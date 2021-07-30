РИАМО - 30 июл. Центральная площадь Серпухова стала популярным местом отдыха местных жителей и туристов, а также дала новый импульс для развития бизнеса. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как проведены работы по благоустройству площади, и пообщался с жителями и предпринимателями, развивающими здесь инфраструктуру гостеприимства. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Мы с людьми разговаривали - всегда есть следующий запрос. Дальше, конечно – здравоохранение, в Серпухове это следующая высота, которую мы должны взять. Главное, чтобы было взаимопонимание, доверие, партнерство, и тогда многое может получиться», - сказал Воробьев.

Центральная площадь им. Ленина в Серпухове имеет большую историю. Во времена Петра I здесь была торговая площадь, где продавали знаменитый серпуховский текстиль и предметы быта. Проект благоустройства площади в 2019 году победил на Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, инициированном президентом РФ.

В течение прошлого года для более комфортного перемещения пешеходов и велосипедистов на площади сократили проезжую часть, сохранив при этом круговое движение. Был выделен контур фундамента снесенной церкви Александра Невского и установлен макет торговой площади.

Кроме того, было благоустроено четыре сквера. Там заменили опоры освещения, скамейки, вместо асфальта уложили плитку из природного камня. Появилась туристическая зона, место для детского и подросткового досуга у Дома молодежного творчества, также зоны тихого отдыха со скульптурами и арт-объектами, где проводятся сезонные выставки.

Предприниматели рассказали Воробьеву, что происходящие перемены позволили по-новому взглянуть на город, он стал более уютным, комфортным, но при этом сохранил свою историческую уникальность. После благоустройства на площадь стало приходить больше людей, что позволяет открывать кафе и другие места для отдыха всей семьей.

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