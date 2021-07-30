РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 июл. В библиотеке №1 городского округа Мытищи 31 июля санитарный день, учреждение не будет обслуживать читателей, сообщается в Instagram-аккаунте библиотеки №1.

C 1 августа библиотека будет работать по летнему расписанию: понедельник-суббота - с 10:00 до 19:00, с 14:00 до 15:00 - перерыв на дезинфекцию, воскресенье - выходной. Справки и продление книг по телефону: 8(495)581-10-88.

Библиотека располагается по адресу: улица 1-я Крестьянская, дом 4.