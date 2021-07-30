РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 июл. На Метровагонмаш (МВМ, входит в состав ТМХ) в подмосковных Мытищах провели церемонию награждения победителей конкурса «Марафон электронных курсов», сообщается в Instagram-аккаунте АО «Метровагонмаш».

Соревнования по обучению персонала проходили на протяжении месяца. Цель конкурса – повышение интереса трудового коллектива к получению новых знаний и развитию компетенций. Участники самостоятельно выбирали наиболее интересные для себя темы обучения.

При распределении призовых мест учитывалось только полностью пройденное обучение и успешное финальное тестирование. По итогам марафона сформировалась тройка победителей в следующем составе: 1 место занял мастер участка сборки и сдачи цеха №417 Иван Папонов, на его счету 61 полностью пройденный курс обучения; 2 место - первый заместитель начальника цеха №217 Петр Шуст, он изучил 42 курса; 3 место заняла ведущий инженер по подготовке производства производственно-диспетчерского управления Алена Солдатенко.

Серебряному и бронзовому призеру вручили подарочные карты крупного книжного магазина, позволяющие приобрести дополнительную бизнес-литературу для закрепления полученных знаний. Золотой победитель стал обладателем суперприза – двухнедельной путевки в санаторий Краснодарского края с полным пансионом.