РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июл. В пятницу глава Люберец Владимир Ружицкий и депутат Мособлдумы Игорь Коханый вручили заведующему Центральной подстанцией скорой помощи городского округа Алексею Сульдину новый прибор для непрямого массажа сердца. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Прибор вручили от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Прибор способен поддерживать кровообращение при внезапной остановке сердца. Аппарат эргономичен и компактен, его можно легко переносить в специальном рюкзаке и при необходимости разобрать и установить всего за 20 секунд», – сказал Ружицкий.

По его словам, важно то, что во время применения данного прибора медики могут проводить другие мероприятия по поддержанию жизни пациента.

«Искренне благодарен главе региона за оказанную помощь! Нет ничего важнее человеческой жизни, для ее спасения порой важна каждая секунда. Отдельные слова уважения и благодарности – нашим медикам. Уже 1,5 года вы находитесь в усиленном режиме работы. Здоровья вам, терпения, благополучия, семейного тепла и уюта», – подчеркнул Ружицкий.

Он уточнил, что подобные приборы появились еще на 11 подстанциях скорой помощи Подмосковья.