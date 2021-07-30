РИАМО - 30 июл. Стали известны итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси Москвы - 2021», первое место среди мужчин занял Иван Гомзяков, победительницей среди женщин стала Татьяна Редина, сообщили РИАМО в пресс-службе транспортной Ассоциации Московской Агломерации.

Соревнования провели при поддержке департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Конкурс проводился в три тура. На первом проверялись знания правил дорожного движения. В следующем туре участникам конкурса следовало продемонстрировать понимание отдельных положений действующего федерального и регионального законодательств по таксомоторным перевозкам. На третьем этапе оценивались водительские навыки и умение скоростного маневрирования.

Второе место завоевал Александр Ковалев, а третье – Роман Дьяков.​