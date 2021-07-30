РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июл. В Подольске на улице Мраморной могут установить новую детскую площадку и лавочки, а также ограничить скорость автотранспорта у домов с помощью «лежачих полицейских», сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Депутат вместе с заместителем главы администрации Татьяной Ропот, депутатами горсовета Любовью Ушаневой и Виктором Щукиным, замдиректора МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрием Фокиным встретился с жителями домов №№3 и 3А на улице Мраморной. Обсудили вопросы благоустройства территории.

Жители попросили закрыть мусорные баки, выровнять асфальт вокруг трансформаторной будки, установить детскую площадку и лавочки. Изменить порядок транспортного движения и сделать 2 искусственные дорожные неровности, так как рядом находится лицей №26.

Максимович отметил, что все обращения требуют незамедлительного решения. Также разъяснил, что в настоящее время проводит сбор предложений от жителей, которые могут включить в муниципальные и региональные программы на 2022-2023 годы. 2 августа жители передадут протокол собрания, на основании которого озвученные вопросы решат.