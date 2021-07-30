РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 июл. Пробка протяженностью более 10,6 км образовалась на Новорижском шоссе при въезде в подмосковный Красногорск, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».
При движении в сторону области движение затруднено от пересечения проспекта Маршала Жукова с Живописной улицей до пересечения с Ильинским шоссе. Протяженность участка более 10,6 км.
Также автомобилисты потеряют время на эстакаде на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе. «Петля» в сторону последнего обозначена на карте красным. На Волоколамском шоссе придется постоять от ДК «Подмосковье» до Успенской церкви и в поселке Нахабино – от поворота на Аникеевку до кладбища. Здесь ситуация усугубляется дорожными работами и ДТП.
Локальные участки со сниженной скоростью движения потока на шоссе наблюдаются на всей протяженности в границах округа. Затруднены выезды на Волоколамку со второстепенных улиц.
Тяжелая ситуация на Пятницком шоссе от ТРЦ «Отрада» до поворота на Светлые горы, частично участок дороги обозначен на карте бордовым.
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