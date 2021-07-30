РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 июл. Полицейские Щелкова задержали мужчину и женщину, подозреваемых в краже телевизора и клетки с попугаем у общего знакомого, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В полицию поступило заявление от 44-летнего местного жителя о том, что знакомые, находясь у него в гостях на улице Комарова, похитили плазменный телевизор и клетку с попугаем. Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержаны 29-летняя и 34-летний местные жители.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».