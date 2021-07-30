РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июл. Девушку обнаружили под окнами дома №9/1 на улице Камова в подмосковных Люберцах, она выпала из окна 15 этажа и скончалась, сообщил «РИАМО в Люберцах» источник в экстренных службах.

«30 июля в 12:59 оператору системы 112 поступила информация от очевидца, что по адресу: Люберцы, ЖК «Самолет», улица Камова, дом № 9, корпус 1, подъезд 1 с 15-го этажа упала женщина», - сказал собеседник.

Он пояснил, что на место были направлены оперативные и спасательные службы. В 13:59 от диспетчера Люберецкой станции скорой помощи поступила информация о смерти девушки.

Она была найдена обнаженной и без документов. Погибшей было около 25 лет.