РИАМО - 30 июл. В течение 10 лет в областную и муниципальную собственность горокругов были переданы 333 имущественных комплекса в землей, а также более 1 тыс. отдельных объектов недвижимости и 690 га земли на территории бывших военных городков Подмосковья, сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В поселке Новый Городок городского округа Щелково прошло выездное совещание Мособлдумы, на котором обсудили промежуточные итоги работы по передаче имущества военных городков в Подмосковье. По словам зампреда правительства Московской области – министра экологии и природопользования региона Андрея Разина, работа по передаче имущества на территории бывших военгородков в муниципальную и областную собственность ведется в области с 2012 года.

«Благодаря совместной работе Минмособлимущества с коллегами из Минобороны РФ в первые 8 лет нам удалось передать основную часть имущества в военных городках. С 2012 по 2018 год передачи осуществлялись комплексами: в собственность Московской области передали 34 имущественных комплекса в составе 1,8 тыс. объектов недвижимости и 100 га земли, а в муниципальную собственность - 299 имущественных комплексов, в которые вошли более 11 тыс. объектов недвижимости, 600 жилых домов и свыше 4,4 тыс. га земли», - пояснил Разин.

Он отметил, что с 2019 года осуществлялись точечные передачи объектов и участков земли, высвобождаемых Минобороны РФ, предназначенных для развития передаваемых территорий.

«С начала 2019 года по настоящее время переданы еще свыше 1 тыс. отдельных объектов недвижимости и 690 га земли на территории бывших военных городков Московской области», - сказал Разин.

Так, за 2019 год в собственность региона и муниципальных образований Подмосковья переданы свыше 290 объектов недвижимого имущества и 310 га земли, в 2020 году - 550 объектов недвижимого имущества военгородков и земельные участки площадью 250 га.

Наиболее крупными в 2020 году стали передачи недвижимости в собственность городских округов Серпухов и Солнечногорск. Так, Серпухову были переданы земельные участки, 185 квартир и 43 объекта инженерной инфраструктуры военгородков №114 в поселке Фенино и №115 в деревне Съяново. А в собственность городского округа Солнечногорск - земельный участок площадью 15 га, 44 квартиры и 29 объектов инженерно-хозяйственного назначения военного городка №213 в деревне Марьино.

«С начала 2021 года благодаря совместной работе с коллегами из Минобороны РФ в собственность муниципалитетов и Московской области переданы 133,6 га земли и 242 объекта недвижимости на территории городских округов Подмосковья. Это как социальные объекты, так и инфраструктура», – отметила Адигамова.

Так, передали земельный участок 3,85 га с общежитием и казармой в микрорайоне Мамонтовка города Пушкино, которые будут вовлечены в хозяйственный оборот. В ЗАТО Восход передали солдатский клуб в поселке Восход с земельным участком под ним, который администрация планирует использовать в социальной и культурной жизни округа. А в Серпухове - земельный участок 0,34 га под зданием котельной.

Переданное в городских округах Солнечногорск, Мытищи, Балашиха и Истра имущество позволит решить ряд социальных задач. В Солнечногорске это 25 га и 29 объектов недвижимости, в Мытищах - 8,15 га земли и 13 объектов недвижимости, в том числе кабельная линия более 5 тыс. м, в Балашихе – 2 земельных участка и 7 объектов недвижимости на одном из них, а в Истре – 92,5 га, среди которых 4 га можно использовать для привлечения инвесторов, и 32 объекта недвижимости. Кроме того, в собственность городского округа Долгопрудный передали 81 жилую квартиру, в Наро-Фоминский округ – 3 объекта дорожной инфраструктуры, в Бронницы и Богородский округ переданы нежилые помещения 204 кв. м в поселке Горка и 60 кв. м в поселке Щемилово.

Продолжается точечная работа по передаче отдельных объектов, которые высвобождены и не используются для нужд Минобороны РФ и могут быть использованы для стратегических и гражданских задач в регионе.