РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 июл. Новый аппарат кардиотокографии (КТГ) для беременных появился в женской консультации Котельников, сообщает пресс-служба администрации округа.

В женскую консультацию Котельников приобрели новый аппарат кардиотокографии (КТГ). Аппарат КТГ нужен для оценки внутриутробного состояния плода.

Кардиотокография плода во время беременности направлена на диагностику патологий. Также обследование дает возможность оценить состояние сердечной деятельности малыша. Кардиотокография проводится не только при вынашивании ребенка, но и в родах. Это обусловлено тем, что врачи могут держать под контролем состояние плода, что особенно актуально, если существуют риски кислородного голодания и прочих проблем. Наличие результатов исследования позволяет выбрать оптимальный способ рождения – естественным путем или посредством кесарева сечения.

Теперь каждая беременная пациентка с 34 недели беременности может получить эту процедуру в Котельниковской женской консультации по адресу: микрорайон Ковровый, дом №12. Исследование проводится по предварительной записи лечащим врачом.