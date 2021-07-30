РИАМО - 30 июл. Независимый финансовый советник Наталья Смирнова отметила, что многие из тех, кто берет кредит, не ознакамливаются с условиями его погашения, что может привести к проблемам.

Кредитная история может испортиться даже при исправной оплате задолженности. Так, важно обратить внимание на дату погашения кредита.

«Многие, например, платят с банковского счета в другом банке и считают, что достаточно оплатить в обозначенную дату, и деньги поступят на счет банка, где они брали кредит. Но на банковский перевод уходит несколько дней, соответственно, на пустом месте может возникнуть просрочка и можно испортить свою кредитную историю», – пояснила Смирнова в интервью радио Sputnik.

При использовании кредитных карт также надо быть начеку, предупредила специалист. Например, чтобы получить обещанный кешбэк, чаще всего нужно не просто расплачиваться картой, а выполнять определенные условия: посещать магазины-партнеры или тратить не менее установленной суммы.

«Часто люди не смотрят, платная ли карта в обслуживании, или неправильно рассчитывают срок льготного периода без процентов», – подчеркнула Смирнова.