РИАМО - 30 июл. В почтовых отделениях Подмосковья родители смогут застраховать своих детей, которые ведут активный образ жизни, полисы страхования для детей от 3 до 17 лет доступны во всех подмосковных отделениях «Почты России», сообщает пресс-служба макрорегиона Москва АО «Почта России».

Страховка позволяет компенсировать расходы на лечение травм и реабилитацию. Чаще всего такие страховки приобретают жители подмосковных Химок, Коломны и Каширы, многие родители давно пользуются этой услугой. Страховые программы полностью соответствуют действующему в области законодательству.

«Сын занимается самбо и плаванием. И там, и там есть определенные риски, именно поэтому уже второй год подряд покупаю ему страховку, чувствуем себя более защищенными», - отметила Наталья Козлова из Химок.

Для страхования ребенка нужно предоставить минимальный набор документов: паспорт страхователя, номер мобильного телефона и данные о ребенке (ФИО, дата рождения и адрес проживания). Процедура оформления полиса занимает не более 10 минут.

Страховка обязательна для участия в соревнованиях и сборах - чаще всего именно во время подготовки к спортивным мероприятиям или на соревнованиях дети забывают об осторожности и риск получить травму увеличивается. Договор страховой защиты вступает в силу на следующий день после его приобретения и действует 3, 6, 9 или 12 месяцев, в зависимости от выбора клиента.

«Почта России» предлагает также и другие виды страхования, например, можно застраховать квартиру или дачу на срок от 1 месяца. Для дачников и любителей тихой охоты актуальна страховка от укусов клещей. Для иностранцев будет интересна страховка по программе ДМС.