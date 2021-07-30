РИАМО - 30 июл. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков посоветовал отечественным спортсменам, выступающим на Олимпиаде в Токио, не реагировать на резкую критику со стороны соперников, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее ряд западных спортсменов и журналистов негативно отозвался о российских олимпийцах.

«Вы знаете, нашим ребятам нужно получать медали, предпочтительно золотые, и не обращать внимание на это все», - сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что россияне поддерживают своих атлетов и переживают за них.

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, но в связи с пандемией коронавируса состязания перенесли на 2021 год. Они проходят с 23 июля по 8 августа без зрителей на трибунах.

На Играх в Токио российским спортсменам запрещено демонстрировать государственные символы - флаг и герб, использовать национальный гимн. Выступают атлеты как команда Олимпийского комитета России.