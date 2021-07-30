В Москве с 1 августа запускают система цифровых профилей водителей такси. Она должна помочь со временем сформировать базу проверенных шоферов и сделать систему труда и заработок в сфере более прозрачными. Получить личный идентификатор должны как работники таксопарков, так и индивидуальные предприниматели, работающие на своих машинах. Подробнее о том, как в столице будет работать новая цифровая система, в чем ее преимущество для водителей такси и какие плюсы есть для пассажиров, читайте в материале РИАМО.

Прозрачная система рейтинга таксистов

С 1 августа в Москве начнет действовать система цифровых профилей водителей такси. Таксопарки и агрегаторы такси смогут передавать заказы только тем шоферам, у которых есть личный идентификатор. Это позволит компаниям-перевозчикам и диспетчерским службам следить за рейтингом сотрудников, видеть, есть ли у водителя переработки, а также не пускать за руль тех, кто не имеет права работать в такси.

Цифровой профиль обязаны сделать как водители, управляющие машиной из таксопарка, так и те, кто зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и использует для работы собственный автомобиль.

Как отмечают в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры (ДТиРДТИ), благодаря введению цифровых профилей таксопарки и компании-агрегаторы смогут проверить в режиме онлайн все необходимые данные, например, сколько времени водитель находился за рулем. Таксист, нарушающий режим труда и отдыха, просто не получит заказ.

Кроме того, новая система позволит не допустить к перевозке пассажиров тех водителей, которые в принципе не имеют права работать в такси. Это, в частности, люди со стажем вождения менее трех лет, не имеющие разрешения на перевозку пассажиров, выданного в Москве или Московской области, а также шоферы, не прошедшие медицинский осмотр и технический осмотр автомобиля перед выходом на смену.

Для того, чтобы получить цифровой профиль, водителю такси необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг, а затем – в КИС «АРТ». Всю необходимую дополнительную информацию можно найти на официальном портале Московского транспорта. А узнать о том, как оформить разрешение на работу такси, можно на официальном сайте мэра Москвы.

«Благодаря системе цифровых профилей со временем мы сформируем базу проверенных и высококлассных водителей такси на территории города. Рынок очистится от так называемых теневых таксистов, а это сократит время простоя у тех, кто работает по закону», – заключают в пресс-службе столичного Дептранса.

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Как будет работать новая система

По данным столичного Дептранса, новая система цифровых профилей таксистов создана на базе комплексной информационной системы «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»). Каждому водителю присваивается личный идентификатор (цифровой профиль) – это своеобразный электронный паспорт.

Он позволит регулировать режим труда и отдыха водителя, поэтому переключиться с одного таксопарка на другой и отработать сверх нормы у него не получится – переработки будут исключены. При этом, как отмечают в Дептрансе, система цифровых профилей не ограничивает водителя в выборе работодателя и не привязывает его к какой-то одной таксомоторной или диспетчерской компании. Он может менять их по своему желанию.

В свою очередь, компании-перевозчики и диспетчерские службы такси смогут блокировать цифровые профили водителей с плохой репутацией или нелегальных водителей. А для легальных водителей введение цифровых профилей таксистов имеет свои преимущества – это позволит сделать их систему труда и заработка более прозрачной.

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Ежедневные технические и медицинские осмотры

Новые цифровые профили московских таксистов будут содержать целый ряд данных, часть которых КИС «АРТ» будет запрашивать у полиции и в цифровых реестрах разрешений на работу в такси. Это информация о наличии действующих прав и разрешения на перевозку пассажиров, а также сведения о штрафах. Кроме того, в профилях будут содержаться данные о прохождении шофером ежедневных необходимых осмотров. Речь идет о медосмотре водителя до начала смены, а также о техническом осмотре автомобиля до начала работы и после окончания смены.

Если водитель использует машину таксопарка, то проходить осмотры он может на автобазе компании-работодателя. Если же шофер – индивидуальный предприниматель и использует свой автомобиль, то ему нужно самостоятельно найти лицензированную компанию, которая будет проводить необходимые осмотры.

Кстати, медработники, которые проводят предсменный и послесменный медосмотр, и контролеры технического состояния такси с 1 августа также должны быть зарегистрированы в КИС «АРТ».

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Обязательные путевые листы

Сегодня заработную плату водителям такси работодатель начисляет на основании данных из путевого листа. Формировать его с 1 августа также будет КИС «АРТ», а при необходимости распечатать документ из системы сможет таксопарк или индивидуальный предприниматель.

Путевой лист нужен для учета и контроля работы транспортного средства и водителя. В нем отмечается время начала и окончания смены, данные о прохождении медосмотра и технического осмотра автомобиля. В путевом листе также могут быть сделаны дополнительные отметки, например, о перерыве в работе или о согласованной между водителем и работодателем переработке. К слову, перевозить пассажиров без путевого листа с 1 августа московским таксистам запретят.

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Почему с запуском новой системы могут возникнуть проблемы

Между тем у проекта с цифровыми профилями таксистов нашлись и свои критики. Один из них – основатель СЕО-агрегатора курьерской доставки Take'N'Go Николай Хорт. По мнению специалиста, столичный Дептранс и так добился, чтобы агрегаторы работали только с лицензированными таксистами. Но теперь на лицензии наложится еще и система цифровых профилей, на которой кто-то заработает.

«Неважно, за чей счет будет банкет – из бюджетных средств или средств самих агрегаторов, для которых создадут очередной «фонд». Просто еще один дополнительный расход добавится в себестоимость», – считает собеседник РИАМО.

По мнению Хорта, эта ситуация может привести к тому, что часть водителей добросовестно оформит цифровые профили, но другая часть попытается просто купить их нелегальным путем. Другого выбора у шоферов не останется: они всегда будут там, где есть клиенты. А все клиенты уже давно стали пользователями мобильных приложений.

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