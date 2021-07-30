РИАМО - 30 июл. Транспортная полиция проводит проверку по факту инцидента на железнодорожной станции Крюково в Зеленограде, где безбилетный пассажир распылил газ из баллончика в лицо контролеру. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Инцидент произошел 27 июля. В электричке Москва - Тверь возник конфликт между контролерами и пассажиром, у которого не было билета. Безбилетника высадили на станции Крюково, где он напал на контролера с газовым баллончиком. Участники конфликта были доставлены в дежурную часть.

По факту произошедшего сотрудники линейного отдела МВД России на станции Москва-Ленинградская проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Назначены судебно-медицинские экспертизы.