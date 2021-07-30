РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июл. В рамках подготовки к зиме в городском округе Люберцы заменили порядка 2,4 км ветхих инженерных коммуникаций, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. К эксплуатации в отопительный период подготовлено 56 котельных из 81, 186,1 км сетей теплоснабжения из 283,5, 20 водозаборных узлов из 28, 46 водонапорных станций из 64, 325,7 км сетей холодного водоснабжения из 446,2 (72,9%), 33 канализационно-насосных станции из 43, 289,9 км сетей водоотведения из 398,7, 1381 многоквартирных домов из 2119», – сказал Ружицкий.

Он пояснил, что создан запас резервного топлива в размере 361 т. Также заменили порядка 2,4 км ветхих сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Ружицкий уточнил, что в городском округе деятельность по снабжению объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы осуществляют 13 теплоснабжающих организаций.

«В настоящее время все котельные, ВЗУ и КНС работают в штатном режиме. На предприятиях жилищно-коммунального комплекса организована круглосуточная работа аварийно-диспетчерских служб. Создано 56 аварийно-восстановительных бригад – это 190 человек. Работает Единая диспетчерская служба ЖКХ городского округа Люберцы, которая интегрирована со службой 112», – добавил Ружицкий.