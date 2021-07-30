РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 июл. На территории стадиона «Русские газоны-Котельники» продолжаются работы по обустройству скейт-парка, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации города в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Силикат полным ходом идут работы по строительству спортивного сооружения. Ведется монтаж 6 фигур, а именно разгонная гонка (Рампа для прыжков); квотер пайп (Рампа для прыжков); фан бокс-книга с рейлом и бордюром; спайн (Рампа с гребнем); рейл (Поручень); грайд бокс (Бордюр).

После монтажа будет производиться их затирка и шлифовка, затем основание площадки еще раз зальют бетоном, также зашлифуют и благоустроят прилегающую территорию.