РИАМО - 30 июл. Тело актера Максима Михайлина, сыгравшего в сериалах «Марш Турецкого» и «Закон и порядок», обнаружили в квартире на Мосфильмовской улице в Москве, сообщает Nation News.

Обнаружить тело Михайлина помогла подруга его семьи. Женщина не смогла дозвониться до артиста и его 69-летней матери, после чего обратилась в полицию. Приехавшие по месту жительства актера правоохранители нашли его мертвым.

Выяснилось, что труп пролежал в квартире 10 дней. Причина смерти 46-летнего артиста пока не установлена, однако следов насильственной смерти на его теле медики не обнаружили.

По данным некоторых СМИ, мать Михайлина тяжело больна и все 10 дней не могла вызвать помощь.