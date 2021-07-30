РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июл. В течение недели планируют провести дератизацию в зоне отдыха у пруда Коровка в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, с жалобами на грызунов жители обратились в администрацию, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

На выездном совещании замглавы администрации Балашихи Михаил Объедков и начальник управления благоустройства администрации Максим Сидоркин вместе с инициативной группой жителей обсудили планы по приведению пруда в порядок. В ходе благоустройства укрепят берега водоема, его осушат для того, чтобы очистить дно от ила и мусора и снова заполнят водой. На прилегающей территории разобьют тропиночную сеть, установят малые архитектурные формы и освещение, оборудуют пирс. Прежде чем приступить к этим работам, пруд огородят и проведут дератизацию.

«Мы сегодня договорились с жителями о том, что в течение недели пруд огородят по периметру и приступят к дератизации. Прежде чем приступить к благоустройству, необходимо снять проблему, которая беспокоит жителей. За последний год грызунов стало больше и они доставляют дискомфорт жителям», — сказал Объедков.

Пруд Коровка – центр притяжения жителей микрорайона Железнодорожный. На сегодняшний день качество благоустройства общественного пространства не отвечает современным стандартам городской среды.

По словам Сидоркина, планы по его благоустройству вместе с жителями они обсуждают больше года. Реализовать их получится с помощью инициативного бюджетирования.

«Субсидия уже выделена. Уже создан проект и согласован с жителями. До конца августа у нас будет определен подрядчик. На проведение всех работ у нас запланирован месяц, то есть до конца сентября мы должны полностью их закончить», — подчеркнул Сидоркин.

Программа инициативного бюджетирования направлена на решение вопросов местного значения при непосредственном участии жителей в выборе и реализации значимых для территорий проектов. Для этого предусмотрено выделение субсидий из областного бюджета. Проекты включают в программу по итогам голосования на портале «Добродел».