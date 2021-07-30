РИАМО - 30 июл. Электричество вернули в три дома на ул. Римского-Корсакова в Москве, которые ранее оказались обесточены из-за аварии. Восстановления электроснабжения ждут жители еще пяти домов, сообщили РИАМО в пресс-службе префектуры Северо-Восточного округа.

Ранее из-за аварии восемь корпусов дома №11 по ул. Римского-Корсакова остались без электричества и водоснабжения. Как сообщили РИАМО местные жители, на строительной площадке экскаватор пробил кабель электропитания.

«В ходе строительства здания школы в этом районе произошел обрыв силового кабеля. Из-за этого было отключено электричество в восьми жилых домах», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время представители компании-застройщика и сотрудники «МСК Энерго» ведут работы по устранению последствий аварии и проводят подключение передвижных электростанций.

Так, три дома из восьми, а также детский сад уже подключили к сети. Завершение всех ремонтных работ планируется в 18:00.