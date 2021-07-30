РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 июл. В подмосковном Королеве с начала текущего года произошли 2 аварии с участием пассажирского транспорта, сообщил «РИАМО в Королеве» временно исполняющий обязанности начальника отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Михаил Ермилов.

Заседание круглого стола прошло в Королеве с участием представителей городской администрации, ГИБДД, руководителей транспортных предприятий, службы по надзору в сфере транспорта и министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В прошлом году за аналогичный период произошло 1 ДТП с участием пассажирского транспорта, в этом году произошло 2 таких происшествия. Важно проводить профилактические мероприятия, чтобы свести к нулю ДТП с пассажирским транспортом, так как он является средством повышенной опасности», - сказал Ермилов.

В Королеве регулярно проходят заседания рабочей группы по безопасности дорожного движения, на которых рассматриваются в том числе и вопросы безопасности в автобусах и маршрутных такси.

На заседании принято решение продолжать негласные проверки на пассажирском транспорте, отслеживать водителей, имеющих неоплаченные штрафы за нарушения ПДД, и факты нарушений, карающиеся лишением водительских прав, продолжать работу с водительским составом, напоминая о необходимости соблюдения правил безопасности дорожного движения и особенностях работы в неблагоприятных метеорологических условиях.