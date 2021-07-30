РИАМО - 30 июл. В рамках программы реновации в районе Фили-Довыдково стартовало заселение 2 корпусов новостроек на Кастанаевской улице. В них получат квартиры жители 3 домов по улице Пивченкова, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«Жители домов №№10, 12 и 14 на улице Пивченкова приступают к переезду в новостройку на Кастанаевской улице, дом №44А, корп. 2 и корп. 3. Новые квартиры будут предложены 178 семьям», – сказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Он напомнил, что это второй дом, заселяемый в рамках программы реновации, в районе и 196 – в Западном административном округе.

«До конца 2021 года в новостройки по адресам: ул. Кастанаевская, д. №44, корп. 1, 2 и 3 начнут переселение 645 семей из 10 устаревших домов», – добавил Левкин.

Под программу реновации попали пятиэтажки, расположенные на улице Кастанаевской (дом №40, корп. 1 и 2), улице Олеко Дундича (дом №45, корп. 1 и 2, дом №47) и улице Пивченкова (дом №1, корп. 1 и 2, дома №№10, 12, 14).

Всего в районе Фили-Давыдково планируют переселить 119 жилых домов. Их площадь составляет 348,3 тыс. кв. м. В них живут 21,5 тыс. человек.

Программу расселения ветхого жилья утвердил в августе 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин. Реновация предполагает расселение более 350 тыс. квартир.

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