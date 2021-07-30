РИАМО - 30 июл. Ни одного случая заражения Covid-19 за прошедшие сутки не выявили в 9 округах Подмосковья – в Электрогорске, Протвине, Талдомском округе, Рошале, Молодежном, Котельниках, Красноармейске, Звездном городке, и Волоколамском округе, сообщает областной оперштаб.

По одному случаю выявили в Лосино-Петровском, Черноголовке, Шаховской, Пущине и Власихе. По 2 случая зафиксировали в Чехове, Химках и Клину, по 3 – в Бронницах и Луховицах, 4 – в Щелкове, по 5 – в Электростали и Егорьевске, по 6 – в Сергиево-Посадском округе и Озерах, по 9 – в Ступине, Реутове и Зарайске, по 10 – в Воскресенске и Дзержинском, 12 – в Павловском Посаде, по 13 – в Богородском округе, Серебряных Прудах и Ивантеевке, по 14 – в Лотошине и Можайском округе.

По 15 случаев зарегистрировали в Наро-Фоминском округе и Лыткарине, по 16 – в Серпухове и Рузском округе, по 17 – в Лобне и Краснознаменске, 18 – в Шатуре, 20 – в Кашире, 24 – в Дубне, 26 – в Жуковском, 29 – в Дмитровском округе, 31 – в Истре, 34 – в Орехово-Зуевском округе, 38 – в Домодедове, 39 –в Красногорске, 43 – в Коломне.

48 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Раменском округе, 53 – в Долгопрудном, 54 – в Одинцовском округе, 58 – в Подольске, 67 – в Мытищах, 76 – в Солнечногорске.

Больше всего случаев Covid-19 выявили в Королеве (82), Пушкинском (87), Ленинском округе (100), Балашихе (115) и Люберцах (133).

Всего в Подмосковье за сутки выявили 1 453 новых случая, с начала пандемии - 383 645 случаев.

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Текстовая трансляция

30 ИЮЛЯ

- Еще 1784 человека выздоровели после Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии в регионе от инфекции выздоровело 312 885 человек.

- На поддержку малого и среднего бизнеса Москвы выделили 5 млрд рублей. Из бюджета Москвы 1 млрд рублей выделили на борьбу с распространением Covid-19, еще 4 млрд рублей – на льготные кредиты.

- 76 человек с коронавирусом скончались в Москве за минувшие сутки. В настоящее время на ИВЛ находятся 496 человек.

- В столице за сутки от Covid‑19 вылечились 4574 пациента. Всего в столице с начала пандемии коронавирусную инфекцию побороли 1 355 871 человек.

- До 5 млн доз вакцины от Covid‑19 в месяц будут производить в Серпухове. Губернатор Подмосковья подчеркнул, что вакцина вакцина должна быть в каждом прививочном пункте без ограничений.

- Глава Роспотребнадзора отметила стабилизацию ситуации с Covid‑19 в Подмосковье. Московский регион справился с подъемом заболеваемости за 4 недели.

- За сутки в России зарегистрировали 23 563 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 453 больных. В Москве - 3 481.

- Число госпитализаций людей с Covid‑19 в Москве снизилось в 1,6 раза. Причиной этого стали массовая вакцинация и другие меры профилактики.

- В Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах. В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным.

- В России изменили сроки загрузки ПЦР‑тестов для вернувшихся из‑за границы. Теперь этот срок составляет 4 дня вместо 3.