РИАМО - 30 июл. Российский спортсмен Тамерлан Башаев выиграл бронзовую медаль Олимпиады-2020 в Токио по дзюдо в весовой категории более 100 кг, сообщает Газета.ru.

В поединке за медаль представитель России за 30 секунд победил украинского спортсмена Якова Хаммо.

Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса состязания перенесли на 2021 год. Они проходят с 23 июля по 8 августа без зрителей на трибунах.

Игры в Токио стали самыми масштабными по числу видов спорта - 33. Общее число атлетов-участников Олимпиады может составить 19 тыс. человек.