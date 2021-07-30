РИАМО - 30 июл. Асфальт заменят на территории 189 медучреждений Подмосковья в 2021 году. Работы начнут в августе и закончат осенью, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы по приведению в нормативное состояние асфальтобетонного покрытия на территориях медучреждений проводятся по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Благодаря работам будет обеспечено комфортное передвижение тысячи жителей, которые ежедневно посещают поликлиники, больницы и другие медицинские организации.

Работы проведут на территории площадью 387 тыс. кв. м. На ремонт выделили более 487 млн руб. из областного бюджета.

На территории медучреждений в Долгопрудном, Пушкине, Дмитрове, Королеве, Жуковском и Богородском округе поменяют асфальт, отремонтируют тротуары, поднимут колодцы.

Больше всего территорий медучреждений отремонтируют в Люберцах, Орехово-Зуеве, Подольске и Пушкине.

В Люберцах ремонт проведут на 17 территориях, в том числе на территории центра медицинской и социальной реабилитации детей и Люберецкой областной больницы. В Орехово-Зуеве отремонтируют 11 территорий филиалов Центральной городской больницы. В Подольске ремонт проведут на территории 11 организаций, в том числе Городской клинической больницы, станции скорой медпомощи.

За 2 года в Московской области поменяли асфальт на территории 210 поликлиник и больниц на общей площади около 697 тыс. кв. м.

Список территорий, где проведут ремонт в этом году, можно посмотреть на сайте Минтранса Подмосковья.

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