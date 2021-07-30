РИАМО - 30 июл. Продолжается регистрация списков кандидатов на выборы в Московскую областную думу, были зарегистрированы списки еще от двух партий, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

В пятницу зарегистрировали список кандидатов по единому избирательному округу, выдвинутый московским областным отделением политической партии «ЛДПР – Либерально-демократической партии России». Всего в списке было 77 человек.

Также зарегистрировали 29 кандидатов, которые были выдвинуты избирательным объединением «Российская экологическая партия «Зеленые» по единому округу.

При подаче документов все нормы и требования были соблюдены, нарушений не выявлено.

Ранее Избирательная комиссия Московской области зарегистрировала кандидатов в региональный парламент по единому округу от московского отделения КПРФ. В его составе 96 человек.

До этого Избирком Подмосковья заверил списки кандидатов в депутаты регионального парламента от партий «Новые люди», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Родина», «Единая Россия», «Коммунисты России», «Яблоко», «Российский общенародный союз» и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

Партии роста было отказано в заверении списка кандидатов в депутаты Московской областной думы по единому избирательному округу. Список кандидатов в депутаты Московской областной думы по одномандатным избирательным округам от Партии роста заверен. В список вошел 21 кандидат.

В единый день голосования в Подмосковье выберут депутатов Мособлдумы. В региональный парламент избираются 50 депутатов сроком на 5 лет по смешанной избирательной системе: 25 депутатов – по партийным спискам и 25 – по одномандатным округам.