РИАМО - 30 июл. Отмена обязательных QR-кодов для посещения ресторанов пришла на выручку московским заведениям общепита, сообщается в Telegram-канале комплекса экономической политики Москвы.

Например, 24 июля оборот предприятий общественного питания оказался всего на 1,8% ниже уровня соответствующей субботы 2019 года, когда коронавируса еще не было.

По словам руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, решение об отмене QR-кодов позитивно сказалось и на трафике в торговых центрах столицы.

«Наиболее заметен рост был в небольших ТЦ (площадью 5-20 тыс. кв. м), часто выполняющих роль районного досугового центра, куда посетители приходят не только сделать покупки, но и перекусить. Здесь плотность потока посетителей за неделю выросла на 2% и приблизилась к докризисным показателям - отставание от аналогичной недели 2019 года составило 8,4%», - отметил Пуртов.

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Текстовая трансляция

30 ИЮЛЯ

- Еще 1784 человека выздоровели после Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии в регионе от инфекции выздоровело 312 885 человек.

- На поддержку малого и среднего бизнеса Москвы выделили 5 млрд рублей. Из бюджета Москвы 1 млрд рублей выделили на борьбу с распространением Covid-19, еще 4 млрд рублей – на льготные кредиты.

- 76 человек с коронавирусом скончались в Москве за минувшие сутки. В настоящее время на ИВЛ находятся 496 человек.

- В столице за сутки от Covid‑19 вылечились 4574 пациента. Всего в столице с начала пандемии коронавирусную инфекцию побороли 1 355 871 человек.

- До 5 млн доз вакцины от Covid‑19 в месяц будут производить в Серпухове. Губернатор Подмосковья подчеркнул, что вакцина вакцина должна быть в каждом прививочном пункте без ограничений.

- Глава Роспотребнадзора отметила стабилизацию ситуации с Covid‑19 в Подмосковье. Московский регион справился с подъемом заболеваемости за 4 недели.

- За сутки в России зарегистрировали 23 563 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 453 больных. В Москве - 3 481.

- Число госпитализаций людей с Covid‑19 в Москве снизилось в 1,6 раза. Причиной этого стали массовая вакцинация и другие меры профилактики.

- В Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах. В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным.

- В России изменили сроки загрузки ПЦР‑тестов для вернувшихся из‑за границы. Теперь этот срок составляет 4 дня вместо 3.