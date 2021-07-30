РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 июл. Жителей Королева предупредили о мошеннике, действующем от имени администрации, сообщает пресс-служба городской администрации.

Жителей предупреждают, что участились случаи обращений по поводу обмана со стороны Алексея Блинова. Ранее молодой человек уже привлекался к ответственности за мелкое хищение чужого имущества. Он приходил к пенсионерам под видом волонтера, брал с них деньги для покупки необходимых продуктов и исчезал.

В городской администрации просят жителей сообщать любую информацию об Алексее Блинове и о фактах обмана с его стороны. Письма с описанием ситуации можно отправить на электронную почту: korolevmol@mail.ru.

Администрация города обращает внимание, что данный гражданин не состоит и никогда не состоял в общественных, административных, политических организациях Королева.