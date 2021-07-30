РИАМО - 30 июл. Единый стандарт качества жилищного строительства, который вступает в силу в Подмосковье 7 августа, содержит требования к озеленению придомовой территории. В том числе в документе приводится список рекомендованных для высадки растений, сообщила первый зампредседателя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области - главный архитектор региона Александра Кузьмина.

В едином стандарте прописаны требования к используемым строительным материалам, фасадам и внутренним помещениям, благоустройству.

«Очень подробно прописано благоустройство, дан полный перечень элементов благоустройства, видов озеленения. Прописали возможность озеленения кровель. Не буду останавливаться на ассортименте растений, могу лишь сказать, что ядовитых кустарников вы не найдете в этом перечне», - сказала Кузьмина.

Согласно стандарту, около многоквартирных домов рекомендуется высаживать лиственные и хвойные деревья высотой 7-9 м, в том числе клен, каштан, липу, яблоню, лиственницу. Из кустарников рекомендованы сирень, спирея, барбарис, снежноягодник, лапчатка, чубушник, можжевельник. Из цветов - флоксы, ирисы, хоста, лилейник.

Также единый стандарт качества жилищного строительства рекомендует организовывать дворы без машин с физкультурными и детскими площадками. Оптимальная ширина тротуаров - не менее 2 м.