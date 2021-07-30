РИАМО - 30 июл. Единый стандарт качества жилищного строительства, который вступает в силу в Подмосковье 7 августа, содержит требования к озеленению придомовой территории. В том числе в документе приводится список рекомендованных для высадки растений, сообщила первый зампредседателя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области - главный архитектор региона Александра Кузьмина.
В едином стандарте прописаны требования к используемым строительным материалам, фасадам и внутренним помещениям, благоустройству.
Согласно стандарту, около многоквартирных домов рекомендуется высаживать лиственные и хвойные деревья высотой 7-9 м, в том числе клен, каштан, липу, яблоню, лиственницу. Из кустарников рекомендованы сирень, спирея, барбарис, снежноягодник, лапчатка, чубушник, можжевельник. Из цветов - флоксы, ирисы, хоста, лилейник.
Также единый стандарт качества жилищного строительства рекомендует организовывать дворы без машин с физкультурными и детскими площадками. Оптимальная ширина тротуаров - не менее 2 м.
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