РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 30 июл. В пятницу в подмосковном Дзержинском проведут для детей анимационную программу в рамках акции, сообщается в группе администрации округа.
30 июля для юных жителей Дзержинского пройдет акция «Дари Добро». Она состоится на детской площадке «Кораблик» по адресу: улица Лесная, дом №2.
Аниматоры молодежного центра «Лидер» Дзержинского проведут анимационную программу для детей. Они покажут, как играть в уличные игры.
Акция начнется в 17:00, вход свободный.
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