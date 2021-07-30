РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 30 июл. В пятницу в подмосковном Дзержинском проведут для детей анимационную программу в рамках акции, сообщается в группе администрации округа.

30 июля для юных жителей Дзержинского пройдет акция «Дари Добро». Она состоится на детской площадке «Кораблик» по адресу: улица Лесная, дом №2.

Аниматоры молодежного центра «Лидер» Дзержинского проведут анимационную программу для детей. Они покажут, как играть в уличные игры.

Акция начнется в 17:00, вход свободный.