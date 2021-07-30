РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 июл. В подмосковном Домодедове на 11 суток арестовали водителя, выполнявшего опасные маневры на карьере в селе Красный Путь, сообщается на сайте «МВД-медиа».

Сотрудники УМВД России по городскому округу Домодедово привлекли к административной ответственности 21-летнего жителя Москвы. 9 июля он на большой скорости выполнял опасные маневры на карьере в селе Красный Путь. Это все происходило на пляже, где отдыхали люди, в том числе семьи с детьми.

«В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.26 КоАП РФ. Домодедовским городским судом ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 11 суток», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как выяснилось, водитель не имел прав на управление транспортным средством. Кроме того, во время задержания нарушитель отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.