РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 июл. Бурение новой скважины в жилом комплексе «Восточная Европа» в подмосковном Щелкове продолжается, к 1 сентября жители будут обеспечены чистой водой, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

Работы проходят непросто — на изначально заявленной глубине в 40 метров вода оказалась некачественной. Уже пробурили 60 м и продолжают бурить дальше. Бригады работают без выходных.

Ранее в связи с некачественной водой, которая поставлялась в ЖК «Восточная Европа», было принято решение о бурении новой скважины для обеспечения жителей чистой водой.