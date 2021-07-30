РИАМО - 30 июл. С начала 2021 года в Москве в отношении юридических и физических лиц возбудили более 4,5 тыс. административных дел за нарушение норм и правил пожарной безопасности. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Москве - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Максим Комаров.

«С начала нынешнего года сотрудниками столичного главка возбуждено более 4,5 тыс. дел об административных правонарушениях в отношении юридических и физических лиц. Кроме этого, вынесено около 2 тыс. постановлений по делам о таких нарушениях», - сказал Комаров.

Он напомнил, что за нарушения правил пожарной безопасности должностные лица должны заплатить штраф в размере от 6 до 15 тыс. рублей. Граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность, - от 20 до 30 тыс. рублей, юридические лица - от 150 до 200 тыс. рублей.

Комаров также сообщил, что ведомство проводит профилактические выездные мероприятия на объектах, где чрезвычайно высок риск возникновения пожаров.

«Они (рейды - ред.) регламентированы и носят обязательный характер. Такой визит проводится на объектах чрезвычайно высокой и высокой категории рисков. По итогам данных проверок выдаются рекомендации по улучшению соблюдений правил пожарной безопасности», - заключил Комаров.

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