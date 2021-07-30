РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июл. Полицейские подмосковного Подольска задержали таксиста-иностранца, подозреваемого в краже банковской карты и снятии с нее 55 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 40-летнего местного жителя. Он рассказал, что с его банковской карты украли 55 тыс. рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого 54-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, у которого изъяли похищенную банковскую карту.

Злоумышленником оказался водитель такси, который запомнил пин-код, когда потерпевший вводил его на терминале оплаты, рассчитываясь за поездку. Задержанный подменил банковскую карту на другую, после чего снял с нее денежные средства в банкомате.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», злоумышленник задержан.