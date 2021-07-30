РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июл. С начала года в городском округе Люберцы отремонтировали 174 подъезда, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«По программе «Мой подъезд» до 1 августа выполним ремонт 230 подъездов МКД (107 - в Люберцах, 59 – в Томилине, 48 – в Малаховке, 15 – в Октябрьском, 1 – в Краскове). На сегодня отремонтировано 174 подъезда», - отметил Ружицкий.

В городском округе Люберцы обслуживание жилого фонда осуществляют 63 управляющих организаций: 28 УК, 35 ЖСК, ТСЖ. Количество обслуживаемых домов – 2 119.