РИАМО - 30 июл. Один человек пострадал в результате ДТП на Дмитровском шоссе в Подмосковье, где самосвал задел кузовом надземный пешеходный переход, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло в 13:21 в пятницу на 45 км Дмитровского шоссе в сторону области.

«У самосвала Volvo поднялся кузов и водитель зацепил надземный пешеходный переход. Мост не обрушился», - сказали в пресс-службе.

Водитель самосвала вылетел через лобовое стекло, его госпитализировали. Среди пешеходов никто не пострадал.