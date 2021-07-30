РИАМО - 30 июл. Из-за аварии 8 корпусов дома №11 по улице Римского-Корсакова в столице остались без электричества и водоснабжения, сообщает управляющая компания.

Как сообщили РИАМО местные жители, на строительной площадке экскаватор пробил кабель электропитания.

На время ремонтно-восстановительных работ для жителей организовали раздачу питьевой воду возле корпусов 7 и 8 (у входа в подвал во внутреннем дворе), у 3 и 4 корпуса (во внутреннем дворе у 1 подъезда 4 корпуса), а также напротив недостроенного здания школы. Жителей просят брать емкости для сбора с собой.

Работы по восстановлению электроснабжения ЖК ведутся совместно с аварийной службой АО «МСК Энерго». В настоящее время устанавливаются передвижные дизель-генераторные установки для подключения электроэнергии.

Кроме того, сотрудники управляющей компании совершают обход и осмотр лифтов на предмет застревания.

Возобновление электроэнергии запланировано на 16:00.