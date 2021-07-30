РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июл. До конца ноября в городском округе Люберцы почти 370 светильников будут заменены на светодиодные в рамках модернизации наружного освещения, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Проводим модернизацию имеющихся систем наружного освещения. В 2021 году запланированы работы по замене 367 светильников на светодиодные. Работы планируется выполнить до 30 ноября», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что в рамках программы «Светлый город» в 2021 году планируется выполнить работы по устройству систем наружного освещения по 25 объектам. Планируется установка 14,96 км самонесущего изолированного провода, 416 опор, 460 светильников.

«Работы планируется завершить до 1 сентября. С адресным перечнем можно ознакомиться на сайте администрации», - заключил глава округа.