РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июл. В подмосковном Подольске с 30 июля по 1 августа автоинспекторы будут проводить массовые проверки водителей на трезвость, сообщило ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

В целях предупреждения ДТП с участием нетрезвых водителей автоинспекторы проведут профилактические мероприятия по массовой проверке водителей транспортных средств на выявление признаков состояния опьянения.

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения; передача автомобиля лицу, находящемуся в состоянии опьянения; невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования влечет административную и уголовную ответственность, предусмотренную статьями 12.8, 12.26 КРФобАП и статьей 264.1 УК РФ.

Сообщить о том, что кто-то управляет автомобилем, находясь в состоянии опьянения, можно в дежурную часть по телефонам: 8(496)768-16-15, 754-66-38.