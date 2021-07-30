РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 июл. Свыше 1,2 тыс. домов в подмосковном Красногорске получат газ по программе социальной газификации, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В Красногорске газифицируют 1 211 домовладений. В рамках программы «Социальная газификация» газ бесплатно подведут к границам участков домовладений 39 населенных пунктов городского округа Красногорск.

По информации, полученной от АО «Мособлгаз», на данный момент работы уже ведутся в трех деревнях: Гаврилково, Марьино и Горки-6. Всего охвачено 20 домовладений. Еще 60 домам в деревнях Желябино, Аристово, Светлые горы и Сабурово газ проведут в августе.

Подавать заявку на участие в программе не нужно, строительство газопровода до границ участка будет проведено в соответствии с единым графиком социальной газификации по Московской области. Обязательное условие – недвижимость должна быть оформлена официально. На территории владения собственник проводит работы за свой счет.

Узнать сроки проведения догазификации в вашем населенном пункте можно на сайте АО «Мособлгаз».