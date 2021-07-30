РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 июл. Депутат совета депутатов городского округа Мытищи Михаил Мурзаков проинспектировал ход дорожных работ на Новомытищинском проспекте, сообщается на сайте администрации горокруга.

Почти 110 тыс. кв. м дорожного покрытия восстановят в Мытищах в этом году. Адресный перечень ремонта сформирован по итогам голосований на областном портале «Добродел», сайте движения общественной поддержки социально значимых инициатив «Мы Мытищи», а также по результатам работы экспертных комиссий о степени износа дорожного полотна.

«Приятно видеть реальные результаты работы нашего общественного движения. Как депутат, я контролирую все работы, которые инициировали жители города. Начали с ямочного ремонта ранней весной в Перловке на улице Веры Волошиной. А сегодня идет полноценная замена покрытия на главной транспортной артерии нашего города – Новомытищинском проспекте», – сказал Мурзаков.

Он добавил, что по всему городу идут работы. Подрядные организации полностью справляются с поставленными задачами.